Об этом пишет издание Goal.com.
По словам личного врача Леопольдо Луке, операция на головном мозге прошла успешно, и великий аргентинский игрок выздоравливает.
Марадону госпитализировали в клинику Ипенса в Ла-Плате в понедельник из-за анемии и обезвоживания, а затем перевели в клинику Olivos в провинции Буэнос-Айрес.
“Мне удалось успешно извлечь гематому, и Диего очень хорошо перенес операцию”, – сказал Луке.
“Диего находится под контролем врачей. Ему установили небольшой дренаж [для оттока жидкости], который мы планируем снять завтра. Его пребывание в больнице будет зависеть от его выздоровления”, – сказал врач.
💙 Todas las Triperas y los Triperos estamos con vos.#FuerzaDiego pic.twitter.com/foZA0YZMXy
— #Gimnasia133 🐺🏡 (@gimnasiaoficial) November 3, 2020
В сентябре футболист прошел тот же тест на гематому, но тогда ничего не обнаружилось.
- Компания Amazon снимет сериал про легендарного аргентинского футболиста Диего Марадону.