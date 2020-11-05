Легенда Аргентины, бывший нападающий "Альбиселесте" 60-летний Диего Марадона восстанавливается после успешной операции на головном мозге, котороую ему провели из-за субдуральной гематомы.

Об этом пишет издание Goal.com.

По словам личного врача Леопольдо Луке, операция на головном мозге прошла успешно, и великий аргентинский игрок выздоравливает.

Марадону госпитализировали в клинику Ипенса в Ла-Плате в понедельник из-за анемии и обезвоживания, а затем перевели в клинику Olivos в провинции Буэнос-Айрес.

“Мне удалось успешно извлечь гематому, и Диего очень хорошо перенес операцию”, – сказал Луке.

“Диего находится под контролем врачей. Ему установили небольшой дренаж [для оттока жидкости], который мы планируем снять завтра. Его пребывание в больнице будет зависеть от его выздоровления”, – сказал врач.

💙 Todas las Triperas y los Triperos estamos con vos.#FuerzaDiego pic.twitter.com/foZA0YZMXy — #Gimnasia133 🐺🏡 (@gimnasiaoficial) November 3, 2020

В сентябре футболист прошел тот же тест на гематому, но тогда ничего не обнаружилось.