Французский модный дом Christian Dior возвращает модные показы: первое шоу состоится в июле в Италии, но на нем не будет традиционного первого ряда.

Об этом пишет Reuters.

В Dior отметили, что ведут календарь предстоящих Недель моды и намерены выпускать коллекции между ними.

Исполнительный директор Пьетро Беккари уточнил, что первым шоу модного дома станет показ круизной коллекции в Лечче, который будет транслироваться в прямом эфире. Показ был изначально запланирован на май, но отложен из-за пандемии.

Он также добавил, что Dior планирует провести показ женской одежды в Париже в сентябре. На этом шоу, возможно, уже вернут традиционный первый ряд, где сидят известные гости.