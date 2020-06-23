Об этом пишет Reuters.
В Dior отметили, что ведут календарь предстоящих Недель моды и намерены выпускать коллекции между ними.
Исполнительный директор Пьетро Беккари уточнил, что первым шоу модного дома станет показ круизной коллекции в Лечче, который будет транслироваться в прямом эфире. Показ был изначально запланирован на май, но отложен из-за пандемии.
Он также добавил, что Dior планирует провести показ женской одежды в Париже в сентябре. На этом шоу, возможно, уже вернут традиционный первый ряд, где сидят известные гости.
- Модный дом Chanel в понедельник, 8 июня, провел онлайн-показ круизной коллекции 2021.