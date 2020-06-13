Об этом сообщают #Буквы.

Vespa, популярная итальянская марка скутеров производства компании Piaggio, совместно с парижским домом моды Dior разработали обновленный дизайн для модели Vespa 946.

Как отметил производитель скутеров, дизайн новинки был разработан креативным директором женских коллекций Dior Марией Грацией Чиури, а изготовлением занималась фабрика Vespa в Италии.

Корпус и седло обновленной модели украшены фирменным рисунком бренда Dior Oblique. В тон к скутеру была выпущена коллекция шлемов и сумок для багажа. Они начнут продаваться весной 2021 года и будут доступны в бутиках Dior по всему миру.

Стоит отметить, что модель Vespa 946 была выпущена в ограниченном количестве и представлена публике в 2012 году на выставке в Милане. Свое название скутер получил в честь модели 1946 года — тогда был создан первый прототип итальянского скутера Vespa.

Наибольшая известность пришла к бренду Vespa в начале 50-х готов, когда вышла романтическая комедия “Римские каникулы” с Грегори Пеком и Одри Хепберн. В фильме влюбленные ездили на скутере модели Vespa 125 1952 года, также известной как “Farobasso”.