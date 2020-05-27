Об этом сообщает Highsnobiety.

Коллекцию предметов мебели под названием Corpo Симонс создал в рамках своей дипломной работы в 1991 году.

В эту коллекцию вошли четыре тумбочки с металлическими трубками, на которых можно менять чехлы из разных материалов – коричневой кожи, кожи питона, металлической сетки и кольчуги из стальных пластинок.

Мебель выставил на продажу дизайнер Макс Рейндерс из Антверпена. Стоимость лота составляет 99 998 долларов.