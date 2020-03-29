Об этом сообщает издание Hollywood Reporter.

Клуб “Никс” сообщил о диагнозе Долана в субботу вечером, но пока не известно, когда он узнал о своем диагнозе.

отмечается, что Долан находится на самоизоляции и у него почти нет никаких симптомов. Он продолжает контролировать свой бизнес.

Долан является первым крупным профессиональным владельцем спорта в США, который заболел коронавирусом.

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