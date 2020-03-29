Об этом сообщает издание Hollywood Reporter.
Клуб “Никс” сообщил о диагнозе Долана в субботу вечером, но пока не известно, когда он узнал о своем диагнозе.
отмечается, что Долан находится на самоизоляции и у него почти нет никаких симптомов. Он продолжает контролировать свой бизнес.
Долан является первым крупным профессиональным владельцем спорта в США, который заболел коронавирусом.
- Внефракционный народный депутат Анна Скороход сообщила, что у нее подтвердили Covid-19.
- Начальник полиции Киева Крищенко заразился коронавирусом.
- Народный депутат от “Оппозиционной платформы – За життя” Александр Лукашев сдал положительный тест на коронавирус COVID-19.
- У народного депутата от партии “Слуга народа” Руслана Горбенко подтвердили заражение коронавирусом.