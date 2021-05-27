Один з найбільших музеїв світу - Лувр вперше за 228-річну історію його існування очолить жінка - Лоранс де Кар.

Про це повідомляє The New York Times.

54-річна Де Карс, яка зараз працює президенткою Музею д’Орсе і Музею Оранжери, була призначена президенткою-директоркою Лувру президентом Франції Еммануелем Макроном. Вона почне виконувати свої обов’язки з вересня.

“Чотири роки в д’Орсе вселили в мене цю впевненість, цю божевільну ідею, що я можу стати наступною президенткою Лувру. Президент, напевно, побачив, що я готова до роботи і в чомусь незворушна. Я не переживаю. Я повинна зберігати спокій”, – прокоментувала Де Кар своє призначення.

Де Кар вивчала історію мистецтва в Університеті Париж-Сорбонна і Школі Лувру.

У неї вже є плани на великі зміни. Вона пообіцяла продовжити години роботи Лувра до вечора, щоб залучити молодих відвідувачів.

Також Лоранс сподівається розширити культурне співробітництво з сучасними художниками та організувати більше обмінів з письменниками, музикантами, танцюристами, режисерами і дизайнерами.

Крім того, вона хоче робити спільні виставки з іншими французькими музеями, а також сподівається розширити міжнародне партнерство, особливо в уразливих зонах бойових дій і в таких місцях, як Судан, які страждають від грабежів. Лувр уже давно проводить археологічні розкопки по всьому світу і працює зі Смітсонівським інститутом, наприклад, над відновленням музею в Мосулі в Іраку.