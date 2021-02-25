Disney+ назвал даты премьер сериалов «Звездные войны: Бракованная партия» и «Локи»

Об этом пишет Deadline.

В частности, “Звездные войны: Бракованная партия” выйдут 4 мая, а “Локи” — 11 июня.

Действие сериала “Звездные войны: Бракованная партия” происходит сразу после событий, показанных в “Войнах клонов”. Его герои — клоны из экспериментальной партии, которые в силу определенных генетических особенностей обладают уникальной эффективностью.

Star Wars: The Bad Batch, an Original Series, starts streaming May the 4th on #DisneyPlus. pic.twitter.com/MovmSgamDf — Disney+ (@disneyplus) February 24, 2021

В то же время, мини-сериал “Локи” от киновселенной Marvel станет спин-оффом “Тора” с Томом Хиддлстоном в главной роли.

Проект расскажет о сводном брате Тора — антагонисте Локи, который, возможно, погиб в последних частях “Мстителей”.

Loki, an Original Series from Marvel Studios, starts streaming June 11 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/KbTCI3fmmc — Disney+ (@disneyplus) February 24, 2021