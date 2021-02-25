Covid-19 Украина

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Disney+ назвал даты премьер сериалов «Звездные войны: Бракованная партия» и «Локи»

Стриминговый сервис Disney+ объявил даты премьер новых сериалов "Звездные войны: Бракованная партия" и "Локи".

Четверг, 25 февраля 2021, 11:43

Об этом пишет Deadline.

В частности, “Звездные войны: Бракованная партия” выйдут 4 мая, а “Локи” — 11 июня.

Действие сериала “Звездные войны: Бракованная партия” происходит сразу после событий, показанных в “Войнах клонов”. Его герои — клоны из экспериментальной партии, которые в силу определенных генетических особенностей обладают уникальной эффективностью.

В то же время, мини-сериал “Локи” от киновселенной Marvel станет спин-оффом “Тора” с Томом Хиддлстоном в главной роли.

Проект расскажет о сводном брате Тора — антагонисте Локи, который, возможно, погиб в последних частях “Мстителей”.

  • Ранее сообщалось, что кинокомпания Disney отложила выпуск фильмов “Аватар”, “Звездные войны” и “Мулан” из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Теги: Зоряні війни: Бракована партія, Локі, Disney

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