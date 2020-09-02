Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Оригинальный фильм вышел в 2003 году.
Сюжет фильма основан на популярном аттракционе парка Disneyland. Супруги Джим и Сара Эверсы (Эдди Мерфи и Марша Томасон) работают риэлторами в однажды отправляются вместе с детьми осматривать старинное поместье. Из-за непогоды им пришлось там заночевать и столкнуться с непредвиденными обстоятельствами.
Сообщается, что фильм будет основан на концепции аттракциона, поэтому авторы смогут придумать на основе оригинальной истории новый сюжет.
Сценаристом нового фильма станет Кэти Дипполд. Она работала над фильмами и сериалами “Охотники за привидениями” (2016), “Копы в юбках”, “Парки и зоны отдыха”.
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