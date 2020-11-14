Об этом пишет Variety.
Проект пока находится на ранней стадии – к нему на данный момент не присоединился ни один сценарист.
При этом в качестве исполнительных продюсеров выступят Сет Роген, Эван Голдберг, Джеймс Уивер и Алекс Макэйти.
Отметим, что оригинальный мультсериал “Черный плащ“ был создан Тэдом Стоунзом и выходил в 1991 и 1992 годах. В нем было три сезона – 91 серия. Первоначально он транслировался на каналах Disney и ABC.
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