Об этом сообщает издание Deadline.

Сценарий напишут сестры Веди и Элизабет Молино, соавторы мультсериала “Закусочная Боба».

Источники сообщают, что последние несколько месяцев студия искала сценаристов для проекта и остановилась на сценаристка Молино. Уточняется, что Рейнольдсу тоже понравилось их видение фильма.

По данным издания, триквел должен получить рейтинг R (в США – 17+), как и первые два фильма. Пока неизвестно, вернется в кресло режиссера Дэвид Лейтч, снявший “Дэдпул 2”.

О чем расскажет третья часть “Дэдпула”, пока неизвестно – Disney начал заниматься фильмом в октябре-ноябре 2020 го, и поэтому триквел находится на ранней стадии производства. Когда он выйдет, тоже не сообщается.

“Дэдпул” вышел в прокат в 2016 году – это комедийный боевик о герое из комиксов Marvel. Главную роль исполнил Райан Рейнольдс. Вторая часть появилась на экранах в 2018 году. Вместе оба фильма собрали более 1,5 млрд долларов.