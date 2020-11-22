Об этом сообщает издание Deadline.
Сценарий напишут сестры Веди и Элизабет Молино, соавторы мультсериала “Закусочная Боба».
Источники сообщают, что последние несколько месяцев студия искала сценаристов для проекта и остановилась на сценаристка Молино. Уточняется, что Рейнольдсу тоже понравилось их видение фильма.
По данным издания, триквел должен получить рейтинг R (в США – 17+), как и первые два фильма. Пока неизвестно, вернется в кресло режиссера Дэвид Лейтч, снявший “Дэдпул 2”.
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— Deadpool Movie (@deadpoolmovie) November 20, 2020
О чем расскажет третья часть “Дэдпула”, пока неизвестно – Disney начал заниматься фильмом в октябре-ноябре 2020 го, и поэтому триквел находится на ранней стадии производства. Когда он выйдет, тоже не сообщается.
“Дэдпул” вышел в прокат в 2016 году – это комедийный боевик о герое из комиксов Marvel. Главную роль исполнил Райан Рейнольдс. Вторая часть появилась на экранах в 2018 году. Вместе оба фильма собрали более 1,5 млрд долларов.
- В сети появился трейлер детской версии фильма “Дедпул 2”, в котором главный герой в исполнении Райана Рейнольдса защищает от нападок музыкальную группу Nickelback.