Видео опубликовано на YouTube-канале студии.
Действие картины происходит в Лондоне 1970-х годов в разгар революции панк-рока. В центре сюжета – молодая мошенница Эстелла, умная и творческая девушка, одержимая модой.
Однажды она знакомится с шикарной и высокомерной баронессой фон Хельман (Эмма Томпсон). Их взаимоотношения запускают события, которые заставят Эстеллу раскрыть свою злую сторону и стать жаждущей мести Круэллой.
Постановщиком картины выступает Крэйг Гиллеспи, авторами сценария – Дэна Фокс и Тони МакНамара.
Ранее Disney представила первый постер фильма “Круэлла”.
- Студия Disney назвала дату релиза римейка классического мультфильма о Круэлле Де Виль. Фильм “Круэлла” выйдет на экраны 28 мая 2021 года.