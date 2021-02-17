Студия Disney показала первый трейлер фильма “Круэлла“, который станет приквелом к “101 далматинцу“.

Видео опубликовано на YouTube-канале студии.

Действие картины происходит в Лондоне 1970-х годов в разгар революции панк-рока. В центре сюжета – молодая мошенница Эстелла, умная и творческая девушка, одержимая модой.

Однажды она знакомится с шикарной и высокомерной баронессой фон Хельман (Эмма Томпсон). Их взаимоотношения запускают события, которые заставят Эстеллу раскрыть свою злую сторону и стать жаждущей мести Круэллой.

Постановщиком картины выступает Крэйг Гиллеспи, авторами сценария – Дэна Фокс и Тони МакНамара.

Ранее Disney представила первый постер фильма “Круэлла”.