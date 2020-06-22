Ролик опубликован на Youtube-канале Walt Disney Studios.

Фильм Disney является киноадаптацией бродвейского мюзикла “Гамильтон”, поставленного в 2015 году. Это история о жизни Александра Гамильтона — одного из отцов основателей США. Наряду с привычными бродвейскими мелодиями в мюзикле были использованы рэп- и R’n’B-композиции, актерский состав постановки этнически разнообразен и не отражает реальную расовую и национальную принадлежность исторических лиц.

Изначально мюзикл был представлен в Общественном театре Нью-Йорка. Постановка стала лауреатом 26 наград различных премий и перебралась на Бродвей в театр Ричарда Роджерса.