Студия Disney опубликовала второй трейлер фильма “Круэлла“, который станет приквелом к “101 далматинцу“.

Видео опубликовано на YouTube-канале студии.

В трейлере представлена икона моды баронесса фон Хельман (Эмма Томпсон), которая будет одновременно наставницей и врагом Эстеллы и, в конечном итоге, Круэллы де Виль, роль которой исполнит Эмма Стоун.

В фильме также снялись Марк Стронг, Джоэл Фрай, Кирби Хауэлл-Батист и Пол Уолтер Хаузер.

Ранее Disney представила первый постер фильма “Круэлла”.