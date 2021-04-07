Видео опубликовано на YouTube-канале студии.
В трейлере представлена икона моды баронесса фон Хельман (Эмма Томпсон), которая будет одновременно наставницей и врагом Эстеллы и, в конечном итоге, Круэллы де Виль, роль которой исполнит Эмма Стоун.
В фильме также снялись Марк Стронг, Джоэл Фрай, Кирби Хауэлл-Батист и Пол Уолтер Хаузер.
Ранее Disney представила первый постер фильма “Круэлла”.
- Студия Disney назвала дату релиза римейка классического мультфильма о Круэлле Де Виль. Фильм “Круэлла” выйдет на экраны 28 мая 2021 года.