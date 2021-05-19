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Disney показав тизер спін-оффа «Корпорації монстрів» — «Монстри за роботою»

У мережі з'явився тизер-трейлер анімаційного серіалу "Монстри за роботою" в рамках всесвіту "Корпорації монстрів".

Среда, 19 мая 2021, 12:58

Відео опубліковано на YouTube-каналі What’s On Disney Plus.

У новому серіалі з’являться як вже знайомі герої – Майк і Саллі з “Корпорації монстрів” – так і нові персонажі.

У центрі сюжету Тайлер Таскмон, який закінчив Університет монстрів. Після випуску він виявляє, що монстри, які лякають дітей, більше не потрібні – тепер вони знайшли нове джерело енергії – дитячий сміх. Герой засмучується і починає шукати своє місце в житті.

Сценарій написали Піт Доктер і Роберт Ганнавей. Режисерами стали Стівен Дж.Андерсон, Роб Гіббс і Кейт Гуд.

Ролі озвучили актори Біллі Крістал, Джон Гудман, Бонні Хант і Айша Тайлер.

Серіал “Монстри за роботою” вийде на стрімінговой платформі Disney + 2 липня.

  • Раніше американський стрімінговий сервіс HBO Max представив тизер спеціального випуску серіалу “Друзів”.
Теги: Корпорація монстрів, Монстри за роботою, Disney, тизер

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