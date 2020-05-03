Компания Disney намерена пожертвовать на нужды медиков $1 млн с продаж немедицинских масок, на которых изображены персонажи, фильмов, мультфильмов и комиксов.

Об этом сообщили на сайте компании.

В конце апреля компания Disney объявила, что начнет продавать немедицинские тканевые маски для лица с изображением персонажей различных мультфильмов и фильмов, включая персонажей Pixar, Marvel и Star Wars.

В Disney отметили, что эти маска не предназначены для использования медработниками, но соответствуют рекомендациям Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) касательно того, всем стоит носить маски в общественных местах.

Красочные маски от Disney стоят 20 долларов за упаковку из 4 штук. Сделать предварительный заказ товара можно заказать в интернет-магазине компании. Предлагаются модели с изображением таких персонажей, как Винни Пух, Малыш Йода, Микки Маус, Халк и множеством других.

К заказу доступны несколько размеров, включая детские.

На сайте shopDisney указано, что поставки начнутся с середины июля.

Компания планирует пожертвовать всю прибыль от продажи масок в размере до $1 млн организации Medshare.

“Disney также пожертвует Medshare всю прибыль от продажи в США тканевых масок Disney для лица до $1 млн до 30 сентября 2020 год”, — говорится в сообщении.

MedShare — это национальная некоммерческая организация, которая занимается поставкой медоборудования и медсредств в больницы США и распределяет излишки в больницы тех страх, где этих средств не хватает.