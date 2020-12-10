Об этом сообщает Entertainment weekly.

В четверг, в рамках четырехчасовой презентации о стриминге для инвесторов, компания Walt Disney обсудит целый ряд предстоящего контента.

Так, анонсирован сериал про Оби-Вана Кеноби, в котором Эван МакГрегор снова сыграет роль рыцаря-джедая. Сообщается, что проект будет транслироваться как ограниченный сериал из шести эпизодов, а не как продолжающаяся история.

Действие проекта происходит через восемь лет после “Мести ситхов” (и до событий в “Новой надежде”). Съемки должны были начаться в ближайшие несколько месяцев, поэтому скоро должны появиться продробности о кастинге.

Обновится и сериал о Кассиане Андоре. В проекте приквела Диего Луна снова сыграет шпиона-повстанца. Также было подтверждено, что Алан Тудик сыграет дроида K-2SO. Недавно Луна предположил, что съемки проекта начнутся в Лондоне.

Также появились слухи о спин-оффе про Бобу Фетта, когда актер Темуэра Моррисон вернулся во вселенную “Звездных войн” на “Мандалорце”.

Кроме того, продолжается работа над мультсериалом “Плохая партия”, действие которого происходит после событий “Войн клонов”.

Особый интерес вызывает то, что будет дальше с франшизой с точки зрения прокатных фильмов после “Звездных войн: восстание Скайуокера” 2019 года. Возможно, Disney полностью перенесет “Звездные войны на маленький экран, чтобы поддержать Disney+, который за год собрал впечатляющие 74 миллиона подписчиков.