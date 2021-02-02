Об этом сообщает Deadline.

Так, Disney заключила эксклюзивный пятилетний контракт с компанией Coogler’s Proximity Media, которая принадлежит режиссеру Райану Куглеру. В рамках этого договора кинематографист должен будет создать сериал по мотивам своего фильма “Черная Пантера”.

Сериал расскажет о королевстве Ваканда. Шоу выйдет на стриминговом сервисе Disney+, но точной даты пока нет.

Кроме того, Куглер и его команда должны разработать и другие проекты для кинокомпании. По словам режиссера, некоторые из них уже находятся в работе.

“Райан Куглер — уникальный рассказчик, видение и диапазон которого сделали его одним из выдающихся кинематографистов своего поколения. В “Черной Пантере” Райан воплотил в жизнь новаторскую историю и знаковых персонажей реальным, осмысленным и запоминающимся образом, создав переломный культурный момент”, — отметил исполнительный директор The Walt Disney Company Боб Айгер.