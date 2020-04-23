Об этом сообщает издание Variety.
Пока проект остается безымянным. Примечательно, что действие нового шоу будет развиваться во временной отрезок космической саги, который до этого не показывался на ТВ и в кино. Других подробностей о сюжете пока нет.
Продюсером и сценаристом выступила Лесли Хэдланд — автор сериала “Жизни матрешки”.
Дата премьеры сериала неизвестна.
Новый сериал можно будет посмотреть на стриминговом сервисе Disney Plus, дата его выхода будет объявлена позже.
“Звездные войны” — киноэпопея в жанре “космическая опера”, а также анимационные сериалы, мультфильмы, телефильмы, книги, комиксы, видеоигры и прочие произведения, созданные в рамках единой фантастической вселенной, придуманной американским режиссером Джорджем Лукасом в конце 1970-х годов. В центре основного сюжета эпопеи — противостояние благородных рыцарей-джедаев и ситхов-адептов “темной стороны Силы”.
- Студия Disney снимет игровой римейк по мультфильму “Робин Гуд” 1973 года.