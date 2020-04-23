Студия Disney начала работу над сериалом по вселенной "Звездных войн", в центре сюжета которого окажется женщина.

Об этом сообщает издание Variety.

Пока проект остается безымянным. Примечательно, что действие нового шоу будет развиваться во временной отрезок космической саги, который до этого не показывался на ТВ и в кино. Других подробностей о сюжете пока нет.

Продюсером и сценаристом выступила Лесли Хэдланд — автор сериала “Жизни матрешки”.

Дата премьеры сериала неизвестна.

Новый сериал можно будет посмотреть на стриминговом сервисе Disney Plus, дата его выхода будет объявлена позже.

“Звездные войны” — киноэпопея в жанре “космическая опера”, а также анимационные сериалы, мультфильмы, телефильмы, книги, комиксы, видеоигры и прочие произведения, созданные в рамках единой фантастической вселенной, придуманной американским режиссером Джорджем Лукасом в конце 1970-х годов. В центре основного сюжета эпопеи — противостояние благородных рыцарей-джедаев и ситхов-адептов “темной стороны Силы”.