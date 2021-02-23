Джина Карано, исполнительница роли Кары Дюн в сериале "Мандалорец", утверждает, что Disney прислал ей письмо об увольнении перед еще до того, как в СМИ просочились ряд ее оскорбительных сообщений в социальных сетях.

Об этом пишет издание Popculture.

Джина Карано попала в заголовки СМИ после того, как ее уволили с роли Кары Дюн в сериале “Мандалорец”. Увольнение последовало после публикации ряда оскорбительных постов в соцсетях. В них актриса высмеивала людей, которые носят маски во время пандемии. Были публикации, которые распространяли дезинформацию о мошенничестве на выборах президента США. А еще актриса сравнивала ненависть к сторонникам республиканской партии в США с ненавистью к евреем в нацистской Германии. В частности, она утверждала, что “быть республиканцем сегодня — все равно, что быть евреем во время Холокоста”.

Карано подробно рассказала о своем увольнении.

По ее словам, Disney принял решение разорвать все связи с Карано еще до публикаций в соцсетях.

Актриса узнала о своем увольнении, когда проверяла ленту новостей в Twitter и увидела в трендах хэштег “Увольте Джину Карано”. Кроме того, вместо официального письма о расторжении контракта, Джина по ошибке получила письмо от сотрудника Disney, который занимался улаживанием разразившегося скандала.

“Они случайно прислали мне электронное письмо, которое было очень поучительным”, – сказала актриса

По словам Карано, у студии есть фавориты по политической принадлежности. “Они окружили меня, и они следили за мной, как ястреб. А я видела людей на тех же съемках, которые могли говорить все что хотели, и в этом была проблема. У меня была проблема, потому что я не соответствовала основной линии”, — добавила она.