Про це повідомляє видання TechCrunch.

За словами творців, які раніше працювали в Boston Dynamics, проект з’явився близько трьох років тому – автори намагалися зрозуміти, яким чином можна “оживити” популярних персонажів в автентичному для них форматі і розмірі. Крім того, метою було придумати робота-“актора”, який міг би по-справжньому гуляти по парку разом з дітьми.

Прототипи були створені з виготовленого на замовлення полімеру, а також особливих металевих частин, створених за допомогою промислових принтерів. Основний “скелет” хитрим чином служить провідником для повітря, який охолоджує всі двигуни і приводи.

Фото: Walt Disney Imagineering R&D Inc.

Для маскування всього цього процесу як раз використовується одяг або костюм – шум від роботи прототипу при цьому дуже тихий. Всі місцеві аналоги “проводів” теж приховані під одягом.

На своїй батареї робот поки може вільно працювати в районі 45 хвилин, але в майбутньому автори розраховують збільшити цей час. Зараз в розробці знаходиться легша версія основного каркасу.

Фото: Walt Disney Imagineering R&D Inc.

Для пересування ніг використовують систему, яка забезпечує кінетичну противагу, дозволяючи симулювати природність руху. Для всього цього процесу було реалізовано багато нових ідей і систем, яких у авторів просто не існувало на старті. Так, прототип може відстежувати характер поверхні, по якій переміщується.

Фото: Walt Disney Imagineering R&D Inc.

Спеціально створене програмне забезпечення дозволяє місцевому “Груту” міняти стиль ходи і навіть загальну “поведінки” – він може весело бігти, підстрибуючи, або, навпаки – понуро і повільно йти з опущеною головою.

Однак коли саме подібних роботів зможуть впровадити в парки атракціонів студії – поки незрозуміло.