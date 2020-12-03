Об этом сообщает Deadline, ссылаясь на заявление представителя Disney XD.

“Талантливая творческая команда, возглавляемая Мэттом Янгбергом и Франсиско Ангонесом, в течение трех сезонов представляла уникальные истории и переосмысленных персонажей. Было снято 75 серий и более 15 короткометражек”, – говорится в заявлении.

Отмечается, что на данный момент съемки мультсериала заканчиваются, но “Утиные истории” по-прежнему доступны на каналах Disney и Disney+ по всему миру.

Кроме того, в 2021 году фанатов ждет грандиозный финал шоу.

“Утиные истории” рассказывают о фантастических приключениях самого известного триллионера Скруджа Макдака (озвучивает Дэвид Теннант), его озорных внучатых племянников Билли, Вилли и Дилли (Дэнни Пуди, Бен Шварц и Бобби Мойнихан) и темпераментного племянника Дональда Дака (Тони Ансельмо).