Видео доступно на видеохостинге Youtube.
Созданием видеоклипа занимался директор департамента маркетинга и рекламы “Суспильного” Сергей Кривошея. В рамках съемок команда побывала на 15 локациях. Главные роли сыграли сам Александр Балабанов и актриса Аугустина Тю.
Александр рассказал, что это его первый профессиональный клип. Парень отметил, что с ним работала профессиональная команда.
“Впечатлений очень много! Классная команда, все профессионально и позитивно! Необычно смотреть на себя со стороны, воспринимаешь это как отдельную историю. Я благодарен Аугустине, которая стала героиней клипа на мою песню. Спасибо всем, кто принял участие в создании клипа! Получилось очень искренне “, – поделился певец.
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