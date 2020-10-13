Юный украинский певец Александр Балабанов, который будет представлять Украину на Детском Евровидении-2020, представил клип на песню "Відкривай". Это первая профессиональная работа певца.

Видео доступно на видеохостинге Youtube.

Созданием видеоклипа занимался директор департамента маркетинга и рекламы “Суспильного” Сергей Кривошея. В рамках съемок команда побывала на 15 локациях. Главные роли сыграли сам Александр Балабанов и актриса Аугустина Тю.

Александр рассказал, что это его первый профессиональный клип. Парень отметил, что с ним работала профессиональная команда.

“Впечатлений очень много! Классная команда, все профессионально и позитивно! Необычно смотреть на себя со стороны, воспринимаешь это как отдельную историю. Я благодарен Аугустине, которая стала героиней клипа на мою песню. Спасибо всем, кто принял участие в создании клипа! Получилось очень искренне “, – поделился певец.