Про це повідомляє Hypebeast.
Фотографія, яка зараз стала одним з найпоширеніших мемів в мережі, була зроблена, коли Зої було всього чотири роки. У 2007 році батько дівчини Дейв Рот взяв участь у фотоконкурсі та переміг. З тих пір зображення стало вірусним в мережі. Зої пустотливо посміхалася, коли тонув Титанік, а метеори знищували динозаврів.
Через десятиліття оригінальна копія культового зображення була офіційно продана як NFT за 495 000 доларів США. NFT був проданий дубайській музичній продюсерській компанії 3F Music.
Зої планує використовувати гроші, виручені від продажу, на виплату студентських позик і пожертвувати на благодійність.
Довідка. NFT-токен – унікальний цифровий актив, який зберігається в блокчейні й дає ексклюзивне право на фото, відео, аудіо, твіти та інші подібні цифрові товари.
Кожен NFT є унікальним: його не можна підробити або замінити. Це дозволяє власнику закріпити свої права на певний унікальний об’єкт.
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