Про це вона сказала в інтерв’ю ізраїльському новинному агентству N12.
Раніше актриса вже висувала звинувачення в бік Уідона, але не розкривала деталей. Тепер же Гадот докладно розповіла про свою попередню заяву та розкрила зміст погрози режисера.
“У мене були проблеми з Джоссом, але я з ними впоралася. Він погрожував моїй кар’єрі та сказав, що в одну мить зруйнує її, якщо я зроблю щось не те. Але я одразу ж з ним розібралася”, – сказала актриса.
EXCLUSIVE: @GalGadot confirms previous reports to @N12News’ @YunaLeibzon, saying Joss Whedon threatened to ‘harm’ her career pic.twitter.com/ajOYQLpN2T
— החדשות – N12 (@N12News) May 9, 2021
У липні 2020 року актор “Ліги Справедливості” Рей Фішер заявив про неприйнятну поведінку Відона під час зйомок фільму.
Сам режисер поки ніяк не коментував звинувачення.
- У лютому ряд зірок серіалу “Баффі — винищувачка вампірів” звинуватили режисера телешоу Джосса Відона в токсичному і жорстокому ставленні.