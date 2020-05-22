Об этом пишет Vogue.
У Саймона Порта Жакема есть внушительный кейс работы с различными известными моделями, включая Джиджи Хадид и Эмили Ратайковски. А теперь дизайнер решил поработать с собственной бабушкой – Лилин.
В новых образах, где Лилин моделирует изделия из весенней линейки, она воплощает тот легкий парижский стиль, которым известен бренд.
Для снимков бабушка дизайнера надела брючные оверсайз-костюмы – белый и цвета фуксии, зеленый сарафан солнце-клеш и большие соломенные шляпы, а также позировала с многочисленными сумками.
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💕💕 #JACQUEMUSATHOME WITH MY GRAND MOTHER LILINE SHOT BY ME SUMMER 2020 (ONE OF THE MOST SPECIAL STORY FOR ME )
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