Известный дизайнер Симон Порт Жакмюс показал новую рекламную кампанию коллекции весна-лето 2020, моделью в которой выступила его бабушка Лилин.

Об этом пишет Vogue.

У Саймона Порта Жакема есть внушительный кейс работы с различными известными моделями, включая Джиджи Хадид и Эмили Ратайковски. А теперь дизайнер решил поработать с собственной бабушкой – Лилин.

В новых образах, где Лилин моделирует изделия из весенней линейки, она воплощает тот легкий парижский стиль, которым известен бренд.

Для снимков бабушка дизайнера надела брючные оверсайз-костюмы – белый и цвета фуксии, зеленый сарафан солнце-клеш и большие соломенные шляпы, а также позировала с многочисленными сумками.