Об этом пишет издание Insider.
Вирджил Абло в Instagram Stories опубликовал квитанцию о пожертвовании 50-ти долларов на цели движения против расизма Black Lives Matter.
“Община Майами, я безумно вдохновлен…”, – написал Абло.
У пользователей соцсети такая сумма пожертвования вызвала негодование: “Вирджил пожертвовал 50 долларов и хочет одобрения. Самый дешевый товар его бренда — пара носков, которые продаются за 115 долларов. Это провал”.
“Вирджил Абло только что запостил, что пожертвовал 50 долларов. Не могу поверить”.
Virgil just posted he donated $50 lmao…I can’t believe this is y’all mans. 😭😭😭 pic.twitter.com/XZoc3oU6AU
— Yuri’ san (@plugyuri) June 1, 2020
“Вирджил Абло может поставить свою цитату на одежде, но не может поставить запятую в цифре пожертвования”.
Virgil Abloh can put quotation marks on some clothing but can’t put commas on a donation.
— 🧛🏿♂️LUTHER VANDALS🎤 (@PapiGrego) June 1, 2020
“Я не могу поверить, что пожертвовал больше денег, чем Вирджил Абло, и я тот, кто безработный”.
I can’t believe I donated more money than virgil abloh and I’m the one that’s unemployed pic.twitter.com/9VBCII8MjW
— 𝔪𝔲ñ𝔢𝔠𝔞✨ (@Disgabilondon) June 1, 2020
Некоторые написали, что 50 долларов не хватит, чтобы купить хоть что-то от брендов Off-White или Louis Vuitton, где работает Абло. Например, канцелярские биндеры стоят 100 долларов.
A Fucking Off-White BINDER CLIP Costs More Money Than What Virgil Donated LMFAO pic.twitter.com/GyaBTNkvGP
— Peter Xinping 只有前进！🌏🦍 (@PeterXinping) June 1, 2020
Раскритиковали Вирджила и известные люди.
Например, рэпер и ведущий Джо Будден. “До сих пор покупаете Off-White? Теперь это имеет другое значение”.
Y’all still buying “Off White” ? Whole different meaning now huh lol
— Joe Budden (@JoeBudden) June 1, 2020
Рэпер Кари Роуз Джонсон (Kari Faux) написала: “Помните, у Вирджила был танец ниггеров на его показе мод как политическое заявление?”
remember when Virgil had a nigga tap dancing at his fashion show as a political statement? 😭
— LOWKEY SUPERSTAR (@KARIFAUX) June 1, 2020
Рэпер Аллан Киндом: “Вирджил – чертов клоун”.
Virgil a mf clown bro.
— Allan Kingdom (@AllanKingdom) June 1, 2020
Стоит отметить, что Абло уже принес свои извинения. Он также рассказал о своем личном опыте чернокожего человека в Чикаго и о том, как он часто чувствовал, что его собственная жизнь подвергается риску из-за жестокости полиции.
“Позвольте мне начать с нескольких основных фактов. Я черный мужчина. Темно-черный мужчина. Темный-темный. Во время рутинной поездки в продуктовый магазин в Чикаго я боялся, что умру. Риск буквальной смерти – это нормальный образ жизни для тех, кто ходит почти на цыпочках”.
39-летний Вирджил объяснил, что его родители иммигрировали в США из Ганы без гроша в кармане, и сказал, что ему “повезло”, что они предоставили ему “инструменты” для успешной карьеры в моде.
“Как черный человек, я чувствовал гнев, грусть и боль каждый раз, когда один из нас становится жертвой предрассудков или системного расизма. Я горжусь тем, что солидарен с каждым движением за искоренение расизма и насилия со стороны полиции. Расизм должен прекратиться. Это буквально убивает нас. Меня тошнит от того, что Джордж Флойд и поколения черных людей были несправедливо убиты полицией. Каждый сотрудник полиции, причастный к их смерти, должен быть обвинен и осужден”.
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Абло также сказал, что пожертвовал в общей сложности 20 500 долларов в фонды, связанные с движением в честь Джорджа Флойда.
Напомним, 28 мая в городе Миннеаполис (штат Миннесота, США) вспыхнули акции протеста и столкновения с правоохранителями. В ночь на 29 мая протестующие в Миннеаполисе сожгли полицейский участок.
30 мая во время ряд протестующих устроили погромы в магазинах. Уже 1 июня протесты после убийства полицейскими темнокожего американца Джорджа Флойда охватили всю страну. Также акции протеста проходили в Берлине и Лондоне.
- Офицера полиции Дерека Шовена, который во время задержания душил Джорджа Флойда, взяли под стражу.
- В поддержку протестующих выступили 44-й президент США Барак Обама, а также первый темнокожий пилот “Формулы-1” Льюис Хэмилтон.
- Брат погибшего афроамериканца Джорджа Флойда, Терренс, призвал демонстрантов, вышедших на акции протестов по всей стране, к миру.