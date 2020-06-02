Об этом пишет издание Insider.

Вирджил Абло в Instagram Stories опубликовал квитанцию о пожертвовании 50-ти долларов на цели движения против расизма Black Lives Matter.

“Община Майами, я безумно вдохновлен…”, – написал Абло.

У пользователей соцсети такая сумма пожертвования вызвала негодование: “Вирджил пожертвовал 50 долларов и хочет одобрения. Самый дешевый товар его бренда — пара носков, которые продаются за 115 долларов. Это провал”.

“Вирджил Абло только что запостил, что пожертвовал 50 долларов. Не могу поверить”.

“Вирджил Абло может поставить свою цитату на одежде, но не может поставить запятую в цифре пожертвования”.

“Я не могу поверить, что пожертвовал больше денег, чем Вирджил Абло, и я тот, кто безработный”.


Некоторые написали, что 50 долларов не хватит, чтобы купить хоть что-то от брендов Off-White или Louis Vuitton, где работает Абло. Например, канцелярские биндеры стоят 100 долларов.


Раскритиковали Вирджила и известные люди.

Например, рэпер и ведущий Джо Будден. “До сих пор покупаете Off-White? Теперь это имеет другое значение”.


Рэпер Кари Роуз Джонсон (Kari Faux) написала: “Помните, у Вирджила был танец ниггеров на его показе мод как политическое заявление?”


Рэпер Аллан Киндом: “Вирджил – чертов клоун”.


Стоит отметить, что Абло уже принес свои извинения. Он также рассказал о своем личном опыте чернокожего человека в Чикаго и о том, как он часто чувствовал, что его собственная жизнь подвергается риску из-за жестокости полиции.

“Позвольте мне начать с нескольких основных фактов. Я черный мужчина. Темно-черный мужчина. Темный-темный. Во время рутинной поездки в продуктовый магазин в Чикаго я боялся, что умру. Риск буквальной смерти – это нормальный образ жизни для тех, кто ходит почти на цыпочках”.

39-летний Вирджил объяснил, что его родители иммигрировали в США из Ганы без гроша в кармане, и сказал, что ему “повезло”, что они предоставили ему “инструменты” для успешной карьеры в моде.

“Как черный человек, я чувствовал гнев, грусть и боль каждый раз, когда один из нас становится жертвой предрассудков или системного расизма. Я горжусь тем, что солидарен с каждым движением за искоренение расизма и насилия со стороны полиции. Расизм должен прекратиться. Это буквально убивает нас. Меня тошнит от того, что Джордж Флойд и поколения черных людей были несправедливо убиты полицией. Каждый сотрудник полиции, причастный к их смерти, должен быть обвинен и осужден”.

 

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Допис, поширений користувачем @ virgilabloh

Абло также сказал, что пожертвовал в общей сложности 20 500 долларов в фонды, связанные с движением в честь Джорджа Флойда.

Напомним, 28 мая в городе Миннеаполис (штат Миннесота, США) вспыхнули акции протеста и столкновения с правоохранителями. В ночь на 29 мая протестующие в Миннеаполисе сожгли полицейский участок.

30 мая во время ряд протестующих устроили погромы в магазинах. Уже 1 июня протесты после убийства полицейскими темнокожего американца Джорджа Флойда охватили всю страну. Также акции протеста проходили в Берлине и Лондоне. 

  • Офицера полиции Дерека Шовена, который во время задержания душил Джорджа Флойда, взяли под стражу. 
  • В поддержку протестующих выступили 44-й президент США Барак Обама, а также первый темнокожий пилот “Формулы-1” Льюис Хэмилтон.
  • Брат погибшего афроамериканца Джорджа Флойда, Терренс, призвал демонстрантов, вышедших на акции протестов по всей стране, к миру.