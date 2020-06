Об этом пишет издание Insider.

Вирджил Абло в Instagram Stories опубликовал квитанцию о пожертвовании 50-ти долларов на цели движения против расизма Black Lives Matter.

“Община Майами, я безумно вдохновлен…”, – написал Абло.

У пользователей соцсети такая сумма пожертвования вызвала негодование: “Вирджил пожертвовал 50 долларов и хочет одобрения. Самый дешевый товар его бренда — пара носков, которые продаются за 115 долларов. Это провал”.

“Вирджил Абло только что запостил, что пожертвовал 50 долларов. Не могу поверить”.

Virgil just posted he donated $50 lmao…I can’t believe this is y’all mans. 😭😭😭 pic.twitter.com/XZoc3oU6AU — Yuri’ san (@plugyuri) June 1, 2020

“Вирджил Абло может поставить свою цитату на одежде, но не может поставить запятую в цифре пожертвования”.

Virgil Abloh can put quotation marks on some clothing but can’t put commas on a donation. — 🧛🏿‍♂️LUTHER VANDALS🎤 (@PapiGrego) June 1, 2020

“Я не могу поверить, что пожертвовал больше денег, чем Вирджил Абло, и я тот, кто безработный”.

I can’t believe I donated more money than virgil abloh and I’m the one that’s unemployed pic.twitter.com/9VBCII8MjW — 𝔪𝔲ñ𝔢𝔠𝔞✨ (@Disgabilondon) June 1, 2020



Некоторые написали, что 50 долларов не хватит, чтобы купить хоть что-то от брендов Off-White или Louis Vuitton, где работает Абло. Например, канцелярские биндеры стоят 100 долларов.

A Fucking Off-White BINDER CLIP Costs More Money Than What Virgil Donated LMFAO pic.twitter.com/GyaBTNkvGP — Peter Xinping 只有前进!🌏🦍 (@PeterXinping) June 1, 2020



Раскритиковали Вирджила и известные люди.

Например, рэпер и ведущий Джо Будден. “До сих пор покупаете Off-White? Теперь это имеет другое значение”.

Y’all still buying “Off White” ? Whole different meaning now huh lol — Joe Budden (@JoeBudden) June 1, 2020



Рэпер Кари Роуз Джонсон (Kari Faux) написала: “Помните, у Вирджила был танец ниггеров на его показе мод как политическое заявление?”

remember when Virgil had a nigga tap dancing at his fashion show as a political statement? 😭 — LOWKEY SUPERSTAR (@KARIFAUX) June 1, 2020



Рэпер Аллан Киндом: “Вирджил – чертов клоун”.

Virgil a mf clown bro. — Allan Kingdom (@AllanKingdom) June 1, 2020



Стоит отметить, что Абло уже принес свои извинения. Он также рассказал о своем личном опыте чернокожего человека в Чикаго и о том, как он часто чувствовал, что его собственная жизнь подвергается риску из-за жестокости полиции.

“Позвольте мне начать с нескольких основных фактов. Я черный мужчина. Темно-черный мужчина. Темный-темный. Во время рутинной поездки в продуктовый магазин в Чикаго я боялся, что умру. Риск буквальной смерти – это нормальный образ жизни для тех, кто ходит почти на цыпочках”.

39-летний Вирджил объяснил, что его родители иммигрировали в США из Ганы без гроша в кармане, и сказал, что ему “повезло”, что они предоставили ему “инструменты” для успешной карьеры в моде.

“Как черный человек, я чувствовал гнев, грусть и боль каждый раз, когда один из нас становится жертвой предрассудков или системного расизма. Я горжусь тем, что солидарен с каждым движением за искоренение расизма и насилия со стороны полиции. Расизм должен прекратиться. Это буквально убивает нас. Меня тошнит от того, что Джордж Флойд и поколения черных людей были несправедливо убиты полицией. Каждый сотрудник полиции, причастный к их смерти, должен быть обвинен и осужден”.

Переглянути цей допис в Instagram 📝✨® Допис, поширений користувачем @ virgilabloh 1 Чер 2020 р. о 3:47 PDT

Абло также сказал, что пожертвовал в общей сложности 20 500 долларов в фонды, связанные с движением в честь Джорджа Флойда.

Напомним, 28 мая в городе Миннеаполис (штат Миннесота, США) вспыхнули акции протеста и столкновения с правоохранителями. В ночь на 29 мая протестующие в Миннеаполисе сожгли полицейский участок.

30 мая во время ряд протестующих устроили погромы в магазинах. Уже 1 июня протесты после убийства полицейскими темнокожего американца Джорджа Флойда охватили всю страну. Также акции протеста проходили в Берлине и Лондоне.