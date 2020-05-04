Дизайнеры из Нью-Йорка купили картину британского художника, и, разрезав на множество частей, перепродают в 8,5 раз дороже.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Бруклинский арт-коллектив MSCHF приобрел за $30 тысяч работу британского художника Дэмьена Херста под названием “L-Isoleucine T-Butyl Ester”. Она представляла из себя белое панно с разноцветными точками.

Херст создал более тысячи похожих картин в 1986-2011 годах.

Художники разрезали картину на квадраты со сторонами около 9 см. В результате получилось 88 отдельных изображений с точками. На оборотной стороне MSCHF оставили автографы.

Каждую из точек продали за $480. По словам художников, распродать все изображения удалось всего за 38 секунд. Выручка MSCHF составила $42 240, следовательно, чистая прибыль от продажи разрезанной картины — более $12 тысяч.

То, что осталось от произведения искусства (белые квадраты и подпись Херста), также выставили на аукцион. Торги закончатся утром 5 мая, а ставки уже превысили $215 тысяч.

Таким образом, когда художники перепродадут остатки произведения искусства, им удастся заработать порядка $247 тысяч. Это в 8,5 раз больше первоначальной стоимости картины.