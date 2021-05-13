Американський хіп-хоп виконавець DJ Khaled, якого виховували за мусульманськими традиціями, в останній день Рамадану поділився роликом з оголеними дівчатами, що виконують тверк на яхті.

Відео з’явилося в Instagram виконавця.

Зазначається, що це кадри зі зйомок кліпу на трек “Body in Motion” за участю Lil Baby. На ролику чимало відвертих кадрів.

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Однак такий вчинок DJ Khaled розкритикували його фоловери. Вони зазначили, що це неповага до мусульманської віри, особливо на тлі ситуації у Палестині.

“Khaled, зараз Рамадан”,

“Триває Рамадан. Я думаю, ти забув”,

“Ти чудово дотримуєшся своєї релігії, брате”,

– пишуть коментатори.

Сам виконавець ніяк не реагує на обурення фанів.

Додамо, що DJ Khaled раніше опублікував пост про ситуацію у Палестині. Він додав, що молиться за мир у всьому світі.

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