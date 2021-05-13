Відео з’явилося в Instagram виконавця.
Зазначається, що це кадри зі зйомок кліпу на трек “Body in Motion” за участю Lil Baby. На ролику чимало відвертих кадрів.
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Однак такий вчинок DJ Khaled розкритикували його фоловери. Вони зазначили, що це неповага до мусульманської віри, особливо на тлі ситуації у Палестині.
- “Khaled, зараз Рамадан”,
- “Триває Рамадан. Я думаю, ти забув”,
- “Ти чудово дотримуєшся своєї релігії, брате”,
– пишуть коментатори.
Сам виконавець ніяк не реагує на обурення фанів.
Додамо, що DJ Khaled раніше опублікував пост про ситуацію у Палестині. Він додав, що молиться за мир у всьому світі.
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- Нагадаємо, що 13 квітня у мусульман світу розпочався священний місяць Рамадан. Це вже другий Рамадан, який відзначають в умовах пандемії. #Букви розповідали про традиції щорічного священного посту. Детальніше про це – у матеріалі.