Відео з’явилося в Instagram виконавця.

Зазначається, що це кадри зі зйомок кліпу на трек “Body in Motion” за участю Lil Baby. На ролику чимало відвертих кадрів.

 

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Допис, поширений DJ KHALED (@djkhaled)


Однак такий вчинок DJ Khaled розкритикували його фоловери. Вони зазначили, що це неповага до мусульманської віри, особливо на тлі ситуації у Палестині.

  • “Khaled, зараз Рамадан”,
  • “Триває Рамадан. Я думаю, ти забув”,
  • “Ти чудово дотримуєшся своєї релігії, брате”,

– пишуть коментатори.

Сам виконавець ніяк не реагує на обурення фанів.

Додамо, що DJ Khaled раніше опублікував пост про ситуацію у Палестині. Він додав, що молиться за мир у всьому світі.

 

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Допис, поширений DJ KHALED (@djkhaled)

  • Нагадаємо, що 13 квітня у мусульман світу розпочався священний місяць Рамадан. Це вже другий Рамадан, який відзначають в умовах пандемії. #Букви розповідали про традиції щорічного священного посту. Детальніше про це – у матеріалі.