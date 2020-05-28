Об этом сообщают #Буквы.

Накануне Круз, младший сын экс-футболиста Дэвида Бекхэма и его супруги Виктории, опубликовал в Instagram совместное фото с матерью.

Виктория редко демонстрирует улыбку на снимках, и это фото — одно из немногих, на которых она запечатлена улыбающейся. На этот факт обратил внимание и сын пары.

“По всей видимости моя мама улыбается”, — прокомментировал Круз.

Дэвид не преминул воспользоваться ситуацией и потроллить супругу. В комментариях экс-футболист сравнил Викторию с Россом из сериала “Друзья”, который стеснялся показывать свою улыбку, думая, что у него недостаточно белые зубы.

“Насколько белые у мамы зубы? Это же Росс из “Друзей”, — написал он.

Напомним, Виктория и Дэвид женаты уже 20 лет. Пара воспитывает троих сыновей (Бруклина (1999), Ромео (2002), Круза (2005), а также и дочь Харпер (2011).