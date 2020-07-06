Covid-19 Украина

обновлено 06.07.2020 в 20:02

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Дэвид Линч опубликовал архивную короткометражку «THE 3Rs»: видео

Режиссер Дэвид Линч опубликовал еще один сюрреалистический короткометражный фильм из своего архива — ленту "THE 3Rs".

Понедельник, 6 июля 2020, 20:23

Видео опубликовано на канале проекта DAVID LYNCH THEATER. 

Продолжительность черно-белого ролика — 1,5 минуты. В нем фигурируют, в том числе, резиновая утка и человек с молотком. Видеоряд сопровождается звуками жужжания насекомых и визга свиньи.

Этот фильм использовался в качестве трейлера Венского кинофестиваля 2011 года.

Теги: , короткометражка

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