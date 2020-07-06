Дэвид Линч опубликовал архивную короткометражку «THE 3Rs»: видео

Видео опубликовано на канале проекта DAVID LYNCH THEATER.
Продолжительность черно-белого ролика — 1,5 минуты. В нем фигурируют, в том числе, резиновая утка и человек с молотком. Видеоряд сопровождается звуками жужжания насекомых и визга свиньи.
Этот фильм использовался в качестве трейлера Венского кинофестиваля 2011 года.
- Ранее известный американский режиссер Дэвид Линч опубликовал в Сети архивное видео — свой короткометражный анимационный фильм “Fire”.
- Позднее Линч начал публиковать в Сети по частям свой короткометражный фильм “Кролики”, снятый в 2002 году.