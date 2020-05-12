74-летний американский режиссер Дэвид Линч, снявший "Малхолланд Драйв" и "Твин Пикс", появился в Сети со странным видео, в котором рассказал о погоде в Лос-Анджелесе.

Соответствующий ролик опубликован на канале проекта DAVID LYNCH THEATER.

Youtube-канал DAVID LYNCH THEATER существует с 16 ноября 2018 года, однако за все это время на нем не было опубликовано ни одного видео.

В понедельник, 11 мая, Дэвид Линч загрузил первый ролик в рамках этого проекта. Видео с названием “Weather Report 5/11/20” снято в мастерской режиссера и длится всего полминуты.

“Здесь, в Лос-Анджелесе, немного пасмурно, сегодня утром за окнами туман, около 17 градусов Цельсия. Но скоро взойдет солнце и воздух прогреется до 21 градуса”, — сказал режиссер в ролике и закончил съемку, пожелав всем хорошего дня.

Стоит отметить, что в 2005-2010 годах Линч публиковал несколько похожих роликов. Все они сняты с одного ракурса и длятся не более минуты. В некоторых видео можно заметить необычные детали, как перевернутые цветочный горшок или кружка. Фанаты даже создали архив с такими роликами.

Сам режиссер никогда не комментировал эту серию роликов и не рассказывал, что они значат.