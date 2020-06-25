Об этом сообщает The Guardian.
Главным требованием для актеров является “забавный вид”, указано в объявлении агентства по поиску талантов. Отмечается, что приветствуются люди с неправильным прикусом, маленькими или большими глазами, интересным носом, ожогами лица, выпирающими ушами, какими-либо дефектами или иными особенностями.
“Если это вы, нам нужны четкое селфи вашего лица без макияжа и номер телефона”, — указано в публикации агентства в соцсети Facebook.
Уточняется, что данное предложение действует для мужчин в возрасте от 18 до 65 лет. Правда, есть ограничение — актер должен быть жителем Новой Зеландии или иметь разрешение на работу в этой стране. Агентство попросило не обращаться тех, кто не находится в Новой Зеландии.
По данным Guadrian, ранее в публикации агентства в соцсетях был указан хэштег, указывающий на связь кастинга в шоу, однако он был удален.
Сериал должен был выйти на Amazon Prime в 2021 году.
- В Новой Зеландии съемочная команда телесериала стримингового сервиса Amazon “Властелин колец” остановила производство и уволила 800 человек персонала после того, как 13 марта страна закрыла свои границы из-за пандемии коронавируса на планете.