В Новой Зеландии ищут актеров с необычной внешностью для участия в телевизионной адаптации "Властелина колец".

Об этом сообщает The Guardian.

Главным требованием для актеров является “забавный вид”, указано в объявлении агентства по поиску талантов. Отмечается, что приветствуются люди с неправильным прикусом, маленькими или большими глазами, интересным носом, ожогами лица, выпирающими ушами, какими-либо дефектами или иными особенностями.

“Если это вы, нам нужны четкое селфи вашего лица без макияжа и номер телефона”, — указано в публикации агентства в соцсети Facebook.

Уточняется, что данное предложение действует для мужчин в возрасте от 18 до 65 лет. Правда, есть ограничение — актер должен быть жителем Новой Зеландии или иметь разрешение на работу в этой стране. Агентство попросило не обращаться тех, кто не находится в Новой Зеландии.

По данным Guadrian, ранее в публикации агентства в соцсетях был указан хэштег, указывающий на связь кастинга в шоу, однако он был удален.

Сериал должен был выйти на Amazon Prime в 2021 году.