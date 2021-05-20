До 20-річчя виходу фільму "Гаррі Поттер і філософський камінь" компанія WarnerMedia Kids & Family представить серіал-вікторину за мотивами всесвіту.

Про це повідомляє американський портал Just Jared.

Серіал-вікторина буде складатися з чотирьох частин тривалістю одна година кожна. Подробиці виробництва поки не розголошуються.

Також до річниці готують ретроспективний документальний фільм про роботу над фільмом “Гаррі Поттер і філософський камінь”. Над проєктами зараз працюють Warner Bros. Unscripted Television спільно з Warner Horizon.

Сім книг Дж. К. Роулінг про хлопчика-чарівника і його друзів були адаптовані успішну кінофраншизу. Фільми виходили з 2001 по 2011 рік. Головні ролі виконали Деніел Редкліфф, Емма Вотсон і Руперт Грінт.

Пізніше світ Гаррі Поттера було розширено серією фільмів “Фантастичні звірі і де їх шукати”. На цей час випущені два із запланованих п’яти фільмів.

Перша частина саги “Гаррі Поттер і філософський камінь” вийшла в прокат в США 16 листопада 2001 року.