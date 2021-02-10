Об этом сообщают #Буквы.
50 лет назад на экраны вышел американский музыкальный фентезийный фильм “Вилли Вонка и шоколадная фабрика” режиссера Мела Стюарта с Джином Уайлдером в главной роли.
В основе сюжета — роман Роальда Дала “Чарли и шоколадная фабрика”, рассказывающий о бедном мальчике, который нашел золотой билет в плитке шоколада и вместе с четырьмя другими детьми со всего мира посетил шоколадную фабрику Вилли Вонки.
К юбилею поставщик коллекционных игрушек Fanattik выпустил ограниченную серию 24-каратных позолоченных копий того самого выигрышного билета символическим тиражом в 1971 экземпляр.
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Стоимость такого билета в тисненном дизайне с индивидуальным номером на сайте — 48,49 доллара.
- Напомним, актер Джин Уайлдер, известный по фильму “Вилли Вонка и шоколадная фабрика”, умер в 2016 году в возрасте 83 лет.