В 2021 году исполняется 50 лет со дня выхода американского фильма "Вилли Вонка и шоколадная фабрика". К годовщине выпустили покрытые позолотой копии выигрышного билета из фильма.

Об этом сообщают #Буквы.

50 лет назад на экраны вышел американский музыкальный фентезийный фильм “Вилли Вонка и шоколадная фабрика” режиссера Мела Стюарта с Джином Уайлдером в главной роли.

В основе сюжета — роман Роальда Дала “Чарли и шоколадная фабрика”, рассказывающий о бедном мальчике, который нашел золотой билет в плитке шоколада и вместе с четырьмя другими детьми со всего мира посетил шоколадную фабрику Вилли Вонки.

К юбилею поставщик коллекционных игрушек Fanattik выпустил ограниченную серию 24-каратных позолоченных копий того самого выигрышного билета символическим тиражом в 1971 экземпляр.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Zavvi US (@zavvius)

Стоимость такого билета в тисненном дизайне с индивидуальным номером на сайте — 48,49 доллара.