В день 150-летия со дня рождения Леси Украинки вышел официальный тизер-трейлер полнометражного анимационного фильма "Мавка. Лесная песня".

Об этом сообщила пресс-служба Госкино.

Сценарий “Мавка. Лесная песня” основан на классическом сюжете драмы-феерии Леси Украинки “Лесная песня” и на образах с украинской мифологии.

В центре сюжета тизера-трейлера – одна из наиболее динамичных сцен в мультфильме, когда Мавка приходит на помощь напуганному стаду зубров. Успокоить и направить встревоженных животных на спасительный путь Мавке помогает ее магическая сила Берегини Леса: стремление беречь гармонию в мире природы и способность преодолевать страх лесных жителей.

Для работы над пластикой и движениями главной героини команда мультфильма пригласила профессиональную балерину, солистку Национальной оперы, народную артистку Украины Екатерину Кухар: каждое ее движение, зафиксированное камерами, аниматоры воспроизвели на экране в образе Мавки.

А к созданию саундтрека команда Animagrad привлекла этно-группу ДахаБраха и фольклорного мультиинструменталиста Максима Бережнюка.

Релиз мультфильма “Мавка. Лесная песня” состоится в 2022 году.