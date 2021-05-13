Оголошення Білла і Мелінди Гейтс про розлучення після 27 років шлюбу стало несподіванкою для всього світу, але не для їх найближчого оточення. За словами джерела, до цього причетна колишня дівчина Білла - Енн Вінблад.

Про це він розповів журналу People.

“Він міг би ставитися до Мелінді краще. Він не святий, але це не призвело до остаточного розколу. Це набагато глибше. Це багато років різних поглядів на світ і життя в цілому, і все це накопичується. Вони розійшлися з різних причин. Її більше цікавлять жіночі проблеми, такі як допомога з фондом. Білл як і раніше набагато більше цікавиться діловою стороною свого життя”, – зазначило джерело.

Воно також розповіло про колишню Білла – Енн Вінблад, яку він, як повідомляється, щороку брав у відпустку. 70-річна Енн – відома бізнес-леді, яка заснувала Hummer Winblad Venture Partners.

“Він близький з нею. Романтика чи ні, але коли один з подружжя любить компанію іншої людини поза шлюбом і підтримує цю дружбу протягом багатьох років, це може допомогти зруйнувати довіру”, – додало джерело.

Напередодні стало відомо, що засновник корпорації Microsoft, мультимільярдер Білл Гейтс розлучається зі своєю дружиною — бізнесвумен та філантропкою Меліндою Гейтс.

Білл та Мелінда одружилися 1 січня 1994 року. На той час йому було 38 років, а їй — 29. Подружжя має трьох дорослих дітей — 25-річну доньку Дженніфер Кетрін, 21-річного сина Рорі Джона та 18-річну дочку Фібі Адель.

У 2000 році подружжя створило благодійну організацію Фонд Білла і Мелінди Гейтсів, яка поглинула три раніше створені родиною фонди. У 2013 фонд подружжя було визнано найбагатшою благодійницькою організацією світу з активами вартістю більш ніж 34,6 мільярда доларів.

Подружжя Гейтс обговорило майнові питання перед тим, як публічно оголосити про своє розлучення.