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«Хорошо быть реалистом»: Эмбер Херд ответила фанатам Джонни Деппа на обвинения в абьюзе

Страсти вокруг отношений Джонни Деппа и его бывшей жены Эмбер Херд не утихают. На этот раз фанаты актера набросились на его экс-возлюбленную в Twitter, но она ответила им.

Вторник, 30 марта 2021, 20:32

Об этом сообщают #Буквы.

Конфликт начался с того, что один из адвокатов Деппа Адам Уолдман на своей странице в Twitter опубликовал фотографии Херд, которые сделаны в то время, когда ее якобы сильно избил Депп.

“Мои ребра были покрыты синяками. Синяки были по всему телу, а также на предплечьях от попыток защититься от ударов. Мои глаза были черными. У меня был сломан нос. У меня была разбита губа”. Судья Николс: “Я верю ей”. Апелляционный суд Великобритании: “Мы верим ей”. Но … упс, фотосессия!”, – написал адвокат.

Однако Херд оперативно ответила на этот твит и заявила, что следы побоев на ее теле скрыли визажисты.

“Да, мистер Уолдман, я могу быть накрашена по такому случаю, а вы в любом случае останетесь коротышкой”, – ответила звезда.

Однако этот дерзкий ответ заинтересовал армию фанатов Деппа. Они обвинили актрису в абьюзе, ведь она публично унизила защитника своего бывшего мужа.

“Я считаю, что лучше быть невысокой, чем жестокой и грубой шантажисткой”, – написал один из пользователей.

Однако актриса и здесь не промолчала и ответила:

“Хорошо быть реалистом в своих целях”.

Кроме того, звезда ответила еще нескольким пользователям. Похоже, ей надоело молчать.

Напомним, Джонни Депп и Эмбер Херд познакомились на съёмках фильма “Ромовый дневник”. Об их отношениях стало известно в 2012 году.

В 2015 актеры поженились, но вскоре развелись. В мае 2016 Эмбер Херд подала на развод. Через несколько дней стало известно, что Деппу запрещено приближаться к актрисе на расстояние менее 30 метров.

  • 8 июля в Лондоне состоялось первое судебное заседание по делу голливудского актера Джонни Деппа, который, как утверждает его экс-супруга Эмбер Херд, избивал ее.
  • Голливудский актер Джонни Депп проиграл суд по делу о клевете против Эмбер Херд и британского таблоида The Sun. Джонни Депп проиграл суд относительно публикации, в которой британский таблоид написал, что он бил свою бывшую жену актрису Эмбер Херд. Судья объявил, что The Sun доказало, что сказанное в статье по сути соответствует истине.
  • В начале 2021 года голливудские актеры Джонни Депп и Эмбер Херд встретятся в суде. Отмечается, что бывшая Деппа имеет доказательства его супружеских измен с известными актрисами. В частности, речь идет об Анджелине Джоли, Кире Найтли, Марион Котияр и других знаменитостях.
  • Стриминговий сервис Netflix убрал из своего американского каталога все фильмы, в съемках которых принимал участие Джонни Депп.
Теги: Ембер Херд, Джонни Депп

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