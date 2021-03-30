«Хорошо быть реалистом»: Эмбер Херд ответила фанатам Джонни Деппа на обвинения в абьюзе

Об этом сообщают #Буквы.
Конфликт начался с того, что один из адвокатов Деппа Адам Уолдман на своей странице в Twitter опубликовал фотографии Херд, которые сделаны в то время, когда ее якобы сильно избил Депп.
“Мои ребра были покрыты синяками. Синяки были по всему телу, а также на предплечьях от попыток защититься от ударов. Мои глаза были черными. У меня был сломан нос. У меня была разбита губа”. Судья Николс: “Я верю ей”. Апелляционный суд Великобритании: “Мы верим ей”. Но … упс, фотосессия!”, – написал адвокат.
Однако Херд оперативно ответила на этот твит и заявила, что следы побоев на ее теле скрыли визажисты.
“Да, мистер Уолдман, я могу быть накрашена по такому случаю, а вы в любом случае останетесь коротышкой”, – ответила звезда.
Yes Mr Waldman, I may be wearing makeup on this occasion but on every occasion you will still be short.
— Amber Heard (@realamberheard) March 26, 2021
Однако этот дерзкий ответ заинтересовал армию фанатов Деппа. Они обвинили актрису в абьюзе, ведь она публично унизила защитника своего бывшего мужа.
“Я считаю, что лучше быть невысокой, чем жестокой и грубой шантажисткой”, – написал один из пользователей.
Однако актриса и здесь не промолчала и ответила:
“Хорошо быть реалистом в своих целях”.
Кроме того, звезда ответила еще нескольким пользователям. Похоже, ей надоело молчать.
It must be so hard
— Amber Heard (@realamberheard) March 27, 2021
It’s good to be realistic with your goals
— Amber Heard (@realamberheard) March 26, 2021
Y que?
— Amber Heard (@realamberheard) March 27, 2021
Напомним, Джонни Депп и Эмбер Херд познакомились на съёмках фильма “Ромовый дневник”. Об их отношениях стало известно в 2012 году.
В 2015 актеры поженились, но вскоре развелись. В мае 2016 Эмбер Херд подала на развод. Через несколько дней стало известно, что Деппу запрещено приближаться к актрисе на расстояние менее 30 метров.
- 8 июля в Лондоне состоялось первое судебное заседание по делу голливудского актера Джонни Деппа, который, как утверждает его экс-супруга Эмбер Херд, избивал ее.
- Голливудский актер Джонни Депп проиграл суд по делу о клевете против Эмбер Херд и британского таблоида The Sun. Джонни Депп проиграл суд относительно публикации, в которой британский таблоид написал, что он бил свою бывшую жену актрису Эмбер Херд. Судья объявил, что The Sun доказало, что сказанное в статье по сути соответствует истине.
- В начале 2021 года голливудские актеры Джонни Депп и Эмбер Херд встретятся в суде. Отмечается, что бывшая Деппа имеет доказательства его супружеских измен с известными актрисами. В частности, речь идет об Анджелине Джоли, Кире Найтли, Марион Котияр и других знаменитостях.
- Стриминговий сервис Netflix убрал из своего американского каталога все фильмы, в съемках которых принимал участие Джонни Депп.