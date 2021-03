«Хорошо быть реалистом»: Эмбер Херд ответила фанатам Джонни Деппа на обвинения в абьюзе

Об этом сообщают #Буквы.

Конфликт начался с того, что один из адвокатов Деппа Адам Уолдман на своей странице в Twitter опубликовал фотографии Херд, которые сделаны в то время, когда ее якобы сильно избил Депп.

“Мои ребра были покрыты синяками. Синяки были по всему телу, а также на предплечьях от попыток защититься от ударов. Мои глаза были черными. У меня был сломан нос. У меня была разбита губа”. Судья Николс: “Я верю ей”. Апелляционный суд Великобритании: “Мы верим ей”. Но … упс, фотосессия!”, – написал адвокат.

Однако Херд оперативно ответила на этот твит и заявила, что следы побоев на ее теле скрыли визажисты.

“Да, мистер Уолдман, я могу быть накрашена по такому случаю, а вы в любом случае останетесь коротышкой”, – ответила звезда.

Yes Mr Waldman, I may be wearing makeup on this occasion but on every occasion you will still be short.

— Amber Heard (@realamberheard) March 26, 2021