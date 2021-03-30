«Хорошо быть реалистом»: Эмбер Херд ответила фанатам Джонни Деппа на обвинения в абьюзе

Страсти вокруг отношений Джонни Деппа и его бывшей жены Эмбер Херд не утихают. На этот раз фанаты актера набросились на его экс-возлюбленную в Twitter, но она ответила им.

Об этом сообщают #Буквы.

Конфликт начался с того, что один из адвокатов Деппа Адам Уолдман на своей странице в Twitter опубликовал фотографии Херд, которые сделаны в то время, когда ее якобы сильно избил Депп.

“Мои ребра были покрыты синяками. Синяки были по всему телу, а также на предплечьях от попыток защититься от ударов. Мои глаза были черными. У меня был сломан нос. У меня была разбита губа”. Судья Николс: “Я верю ей”. Апелляционный суд Великобритании: “Мы верим ей”. Но … упс, фотосессия!”, – написал адвокат.

Однако Херд оперативно ответила на этот твит и заявила, что следы побоев на ее теле скрыли визажисты.

“Да, мистер Уолдман, я могу быть накрашена по такому случаю, а вы в любом случае останетесь коротышкой”, – ответила звезда.

Yes Mr Waldman, I may be wearing makeup on this occasion but on every occasion you will still be short. — Amber Heard (@realamberheard) March 26, 2021

Однако этот дерзкий ответ заинтересовал армию фанатов Деппа. Они обвинили актрису в абьюзе, ведь она публично унизила защитника своего бывшего мужа.

“Я считаю, что лучше быть невысокой, чем жестокой и грубой шантажисткой”, – написал один из пользователей.

Однако актриса и здесь не промолчала и ответила:

“Хорошо быть реалистом в своих целях”.

Кроме того, звезда ответила еще нескольким пользователям. Похоже, ей надоело молчать.

It must be so hard — Amber Heard (@realamberheard) March 27, 2021

It’s good to be realistic with your goals — Amber Heard (@realamberheard) March 26, 2021

Y que? — Amber Heard (@realamberheard) March 27, 2021