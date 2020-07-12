Об этом она сообщила в Instagram.

“Санта-Барбара”. Моя новая музыкальная любовь. Спасибо всей команде, кто работал над созданием”, – написала она.

Добкина поделилась снимками на фоне розового ретро-автомобиля, в бигудях-банках из-под кока-колы, черном платье и с сигаретой в руке.



Песню опубликовали на YouTube-канале Various Artists. Добкина выпустила трек под именем ADMooD.