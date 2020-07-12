23-летняя модель Леон Лурдес, дочь американской поп-исполнительницы Мадонны попала в объектив фотографов во время прогулки с друзьями по Нью-Йорку.

Фото опубликованы на фан-странице модели в Instagram.

Папарацци сфотографировали Лурдес во время прогулки с друзьями по улицам Нью-Йорка. На фото модель одета в лилоds топ без бюстгальтера, короткие голубые шорты, кроссовки и разноцветные носки. Образ дополнен ожерельем из бусин в виде цветов в тон наряда.

На некоторых снимка модель курит, на других — демонстрирует небритые подмышки.

В комментариях под снимками Леон разразилась дискуссия: одни обвиняли девушку в том, что она выглядит неухоженной, другие — отстаивали право девушки выглядеть так, как ей хочется.