Фото опубликованы на фан-странице модели в Instagram.
Папарацци сфотографировали Лурдес во время прогулки с друзьями по улицам Нью-Йорка. На фото модель одета в лилоds топ без бюстгальтера, короткие голубые шорты, кроссовки и разноцветные носки. Образ дополнен ожерельем из бусин в виде цветов в тон наряда.
На некоторых снимка модель курит, на других — демонстрирует небритые подмышки.
В комментариях под снимками Леон разразилась дискуссия: одни обвиняли девушку в том, что она выглядит неухоженной, другие — отстаивали право девушки выглядеть так, как ей хочется.
- В 2018 году Лурдес Леон приняла участие в нью-йоркской Неделе моды. Больше всего внимание фотографов тогда привлекли видневшиеся из-под одежды небритые ноги Леон.