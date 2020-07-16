16-летняя дочь актеров Чарли Шина и Дениз Ричардс Сэм Шин объявила о начале модельной карьеры.

Об этом она сообщила в своем Instagram.

Девушка позировала в платьях бренда Joyfolie на пляже Малибу. Над ее образом работали стилист Лаура Ругетти, визажист Памела Брогарди и фотограф Майкл Дж. Саймон.

Но мать Сэм, актриса Дениз Ричардс, запрещала ей заниматься модельным бизнесом до того, как ей исполнится 16.

Недавно девушка поучаствовала во флешмобе, где пользователи сети делились своими версиями обложки Vogue.

Дениз Ричардс и Чарли Шин прожили в браке четыре года. У них также есть дочь Лола, которой сейчас 15 лет.

Пара рассталась со скандалом. По решению суда актеру было запрещено приближаться ближе, чем на километр, к бывшей супруге и детям.