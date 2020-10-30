Российский шоумен и комик Александр Ревва (псевдоним Артур Пирожков) дал концерт в заведении Queen в Киеве. Мероприятие посетили Алла Добкина и Маша Фокина.

Об этом сообщают #Буквы.

В четверг, 29 октября, Артур Пирожков приехал в Киев с концертом. Мероприятие состоялось в ресторане Queen на Набережном шоссе, 25.

На концерте присутствовали украинские звезды шоу-бизнеса. Instagram-блогер и сотрудница заведения поделилась в сети видео, на которых можно увидеть, например, дочь Михаила Добкина — Аллу.

Добкин, как известно, был нардепом IV и VIII созывов, руководителем Харьковской ОГА, председателем Харьковской областной организации “Партии регионов” и кандидатом в президенты от этой политсилы в 2014 году.

27-летняя дочь политика, Алла Добкина, 3 года назад вышла замуж за Олега Гуревича, сына бывшего советника своего отца по вопросам топливно-энергетического комплекса.

Не так давно Алла начала музыкальную карьеру и уже выпустила около 10 песен под псевдонимом ADMooD. Дебютную песню “Мур-Мур” она представила в июне текущего года. Ее произведения “Ноги мои ватные” и “Санта-Барбара” можно послушать по ссылкам. На концерте Пирожкова Алла выступала на разогреве.

Также на мероприятии присутствовала певица и внучка первого премьер-министра Украины Витольда Фокина — Маша Фокина. На записях можно увидеть, как она отдыхает с друзьями и танцует.

В сентябре Фокина заявила, что ее дед Витольд Фокин стал первым заместителем главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе после того, как она познакомила его с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Сам Фокин заверил, что не помнит, когда познакомился с Ермаком, а Маша — совершеннолетний самостоятельный человек, который имеет свое мнение и право его высказывать “когда угодно и где угодно”. 30 сентябре после многочисленных скандалов Фокина был уволен из ТКГ.

Заметим, что во время концерта посетители не только не пользовались никакими средствами защиты, но и не соблюдали дистанцию. Упомянутые звезды шоу-бизнеса — не исключение.