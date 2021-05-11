Про це повідомляє журнал The Hollywood Reporter.
Дебют шоу відбудеться за два місяці після гучного інтерв’ю Вінфрі з Гаррі і його дружиною Меган Маркл, під час якого члени королівської сім’ї відверто розповіли про свою боротьбу з психічним здоров’ям через ворожу критику й прояви расизму з боку преси.
Багатосерійний документальний фільм, створений спільно Вінфрі та герцогом Сассекським, який виступив виконавчим продюсером, досліджує проблеми психічного здоров’я та емоційного добробуту, зосереджуючись на особистих історіях відомих людей.
У серіалі будуть представлені такі зірки, як Леді Гага, Гленн Клоуз, ДеМар ДеРозан і Ленгстон Галловей.
“Зараз важливіше ніж будь-коли змінити gjrhbd сорому, що огортає тему психоемоційного здоров’я, на мудрість, співчуття і чесність. Наш новий проєкт #TheMeYouCantSee — це документальний серіал, де в головній ролі — історії, які допоможуть підняти завісу таємниці над нагальною проблемою психічного здоров’я суспільства і людей, а також нададуть розголосу цьому важливому питанню нашого життя”, – зазначила Опра.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Напередодні на американському телеканалі CBS вийшло інтерв’ю британського принца Гаррі і його дружини Меган Маркл телеведучій Опрі Вінфрі, в якому, зокрема, Маркл розповіла про розлад з дружиною принца Вільяма Кейт Міддлтон.
Нагадаємо, Маркл в інтерв’ю розповіла, що члени британської королівської сім’ї висловили стурбованість її чоловікові щодо потенційного кольору шкіри первістка подружжя — Арчі.
- Пізніше Вінфрі запевнила, що слова Меган про расизм не стосуються королеви Єлизавети II та її чоловіка, герцога Единбурзького Філіпа.
- У вівторок, 9 березня, Букінгемський палац вперше порушив мовчання і прокоментував відверте інтерв’ю герцогів Сассекських. У заяві від імені Єлизавети II повідомлялося, що вся королівська сім’я засмучена.