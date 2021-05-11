Прем'єра спільної роботи телеведучої Опри Вінфрі й принца Гаррі — документального серіалу під назвою "Той я, якого ти не бачиш" — відбудеться на Apple TV+ 21 травня.

Про це повідомляє журнал The Hollywood Reporter.

Дебют шоу відбудеться за два місяці після гучного інтерв’ю Вінфрі з Гаррі і його дружиною Меган Маркл, під час якого члени королівської сім’ї відверто розповіли про свою боротьбу з психічним здоров’ям через ворожу критику й прояви расизму з боку преси.

Багатосерійний документальний фільм, створений спільно Вінфрі та герцогом Сассекським, який виступив виконавчим продюсером, досліджує проблеми психічного здоров’я та емоційного добробуту, зосереджуючись на особистих історіях відомих людей.

У серіалі будуть представлені такі зірки, як Леді Гага, Гленн Клоуз, ДеМар ДеРозан і Ленгстон Галловей.

“Зараз важливіше ніж будь-коли змінити gjrhbd сорому, що огортає тему психоемоційного здоров’я, на мудрість, співчуття і чесність. Наш новий проєкт #TheMeYouCantSee — це документальний серіал, де в головній ролі — історії, які допоможуть підняти завісу таємниці над нагальною проблемою психічного здоров’я суспільства і людей, а також нададуть розголосу цьому важливому питанню нашого життя”, – зазначила Опра.

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