Конфликт между модным брендом Dolce & Gabbana и Instagram-аккаунтом Diet Prada до сих пор не исчерпан. Бренд подает иск против сообщества за клевету.

Об этом сообщают #Буквы.

В частности, иск касается скандальной кампании и показа #DGLovesChina в 2018 году.

Урок на всю жизнь

Ранее сообщалось, что итальянский бренд Dolce & Gabbana оказался в центре громкого скандала, из-за которого был отменен показ в Шанхае. Так, сначала вышел рекламный ролик, в котором модель-китаянка, одетая в роскошное платье и колье бренда, пытается есть традиционную итальянскую еду – пиццу, пасту и канноли – китайскими палочками. Видео китайцы сочли оскорбительным.

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Последней же каплей оказалась личная переписка Стефано Габбана, где он свысока высказывается о Китае. Ее опубликовал Instagram-аккаунт Diet Prada

В частности, в опубликованной переписке модельер называет Китай “страной дерьма”, а ее жителей “грязной вонючей мафией” и “пожирателями собак”.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Diet Prada ™ (@diet_prada)

Тогда все китайские модели и инфлюенсеры отказались от сотрудничества с брендом. Шоу, на которое потратили сотни тысяч долларов, отменили, а репутация бренда была почти разрушена.

Доменико Дольче и Стефано Габбана обнародовали видео с извинениями. Дизайнеры заверили, что любят китайскую культуру, признают свои ошибки и обещают, что это будет им уроком на всю жизнь.

Судебная волокита

Доменико и Стефано еще долго восстанавливали доверие к своему бренду и фактически сначала строили свою репутацию. Однако они не собирались прощать Instagram-аккаунту Diet Prada публикацию скандальной переписки.

Еще в начале 2019 года бренд подал иск в суд о клевете, обвиняя Diet Prada в финансовых убытках и лишении других возможностей из-за инцидента.

В рамках иска бренд требовал 3 млн евро и еще 1 млн евро лично для Стефано Габбана.

В иске Dolce & Gabbana утверждает, что скандальные публикации Diet Prada стоили бренду важных партнерств со знаменитостями, в том числе с Ким Кардашьян, Кэти Перри и Cardi B.

Однако до недавнего времени дело не предавалось огласке. Теперь основатели Diet Prada Тони Лю и Линдси Шуйлер подают встречный иск. По данным Fashionista, они утверждают, что компания не имела права подавать иск к итальянскому суду, поскольку инцидент произошел в Китае, а Diet Prada работают в США.

“Возможно, иск должен был быть подан в США, где проживают Тони и Линдси, или в Китае, где Dolce & Gabbana пришлось отменить свое шоу, но вместо этого истцы надеялись на преимущество родного суда Италии. Однако, как и США, Италия защищает свободу слова, и борьба с расизмом важна для людей во всем мире “, – сказала адвокат правозащитной организации The Fashion Law Institute Сьюзан Скафиди.

Сейчас судебный процесс продолжается, Dolce & Gabbana пока не прокомментировали поданный встречный иск со стороны Diet Prada.