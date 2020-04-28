Видео опубликовано на YouTube-канале Walt Disney Animation Studios.
С начала апреля каждую неделю выходили новые серии. Сейчас на YouTube-канале киностудии уже доступны все 13 эпизодов проекта “Дома с Олафом”.
Отмечается, что все работы над мультфильмом выполнены из дома. Аниматор Харим Осмонд создал видеоряд, а Джош Гад, который озвучил главного героя, удаленно записал аудио.
- Ранее компания Disney начала съемки шестисерийного фильма об истории персонажей “Красавицы и чудовища” про Гастона и Лефу.