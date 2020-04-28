Во время карантина студия Disney запустила мини-сериал под названием "Дома с Олафом", который рассказывает о знаменитом снеговике из анимационного фильма "Холодное сердце".

Видео опубликовано на YouTube-канале Walt Disney Animation Studios.

С начала апреля каждую неделю выходили новые серии. Сейчас на YouTube-канале киностудии уже доступны все 13 эпизодов проекта “Дома с Олафом”.

Отмечается, что все работы над мультфильмом выполнены из дома. Аниматор Харим Осмонд создал видеоряд, а Джош Гад, который озвучил главного героя, удаленно записал аудио.