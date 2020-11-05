Видео опубликовано на ее YouTube-канале.
Это – дебютный клип певицы. Автором песни стала сама певица, а также фронтмен группы Manchester Orchestra Энди Галл.
В ролике Пэрис Джексон появляется в ретро-образе в загадочном доме и на кладбище среди могил.
В финале ролика певица истекает кровью.
Песня Let Down войдет в дебютный альбом певицы Wilted, релиз которого состоится 13 ноября.
- Пэрис Джексон, дочь поп-звезды Майкла Джексон, представила дебютную песню Glorious и анонсировала выпуск первого мини-альбома.