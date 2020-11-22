Короткое промо певица опубликовала в Instagram.
В марте этого года группа “Время и Стекло” объявила о своем распаде. Позже Потап, продюсер группы, заявил, что Дорофеева будет выступать сольно.
Теперь певица представила свою сольную песню и клип к ней. А локацией для съемок выбрали мост над Аллеей Героев Небесной Сотни – памятное место гибели украинцев во время событий Революции Достоинства.
В клипе Дорофеева танцует на фоне красного баннера.
Именно локация для съемок возмутила украинцев – Instagram певицы забросали гневными комментариями.
Пользователи назвали певицу циничной, а ее клип – “танцами на костях”.
Фэшн-фотографам и судья телешоу “Топ-модель по-украински” Соня Плакидюк поздравила Дорофееву с сольной работой, но и здесь пользователи в ответ начали возмущаться.
Некоторые из пользователей отметил, что песня Нади Дорофеевой напоминает трек Little Boots – Mathematics.
- 21 апреля Надежда Дорофеева праздновала свой 30-й день рождения. За три десятилетия крымчанка не только стала известной певицей и телеведущей, но и преуспела в собственном бизнесе. #Буквы собрали известные факты о певице.