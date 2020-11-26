Канадский рэпер и актер, известный по псевдониму Дрейк, получил "благословение" от 44-го президента США, роль которого он хотел когда-нибудь исполнить.

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Еще в 2010 голу в интервью Paper Дрейк рассказал, что присматривается к тому, чтобы когда-нибудь сыграть Барака Обаму в фильме о жизни президента.

“Я надеюсь, кто-то скоро снимет фильм о жизни Обамы, потому что я мог бы сыграть его”, — сказал он.

Прошло около 10 лет прежде чем Обама прокомментировал намерения исполнителя.

“Я скажу так: Дрейк, кажется, может делать все что угодно. Я имею в виду, что это талантливый брат. Поэтому, если придет время, и он готов…”, — сказал он в интервью порталу Complex.

Затем ведущий прямо спросил Обаму, или он одобряет такую ​​идею.

“Важнее, по моему мнению, что у Дрейка есть одобрение моей семьи. Подозреваю, что для Малии и Саши (дочери 44-го президента, 22 и 19 лет соответственно — ред.) это было бы замечательно”, — прокомментировал Обама.