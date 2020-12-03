Дрейк и Nike официально представили совместную линейку одежды: первые фото

Канадский рэпер Дрейк и спортивный бренд Nike официально представили совместную линейку одежды и обуви под названием NOCTA.

Об этом пишет HYPEBEAST.

NOCTA вдохновлен уличной модой Торонто, Лондона и Парижа.

Хотя Дрейк и Nike показали лишь несколько фотографий будущей коллекции, первоначальные предложения NOCTA, похоже, состоят из пуховиков и спортивных костюмов в желтом и черном цветах.

Желтые куртки имеют на груди с правой стороны черную надпись “NOCTA”, а на спине можно увидеть крупные контуры свуша – символа Nike.

“NOCTA – это создание чего-то для людей, находящихся в движении. Людям, которым нужна функциональная и удобная кройка, которую можно адаптировать к разным условиям”, – отметил Дрейк.

Первая коллекция NOCTA поступит в продажу уже 18 декабря.