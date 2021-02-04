Об этом пишет TMZ.
В частности, Хейли подала юридические документы для создания бренда под названием Rhode.
Согласно документам, модель собирается продавать косметические и оздоровительные продукты: товары для ванны и душа, кремы, средства личной гигиены, косметику, товары для макияжа, парфюмерию, средства ухода за волосами и кожей.
В прошлом Бибер уже регистрировала несколько товарных знаков для косметических брендов, включая Bieber Beauty, Rhode Beauty, HB Beauty от Хейли Бибер, HRBeauty, Dew Beauty и Dewy Beauty. Но ни одна из этих заявок так и не была одобрена.
К примеру, в 2019 году Управление по патентам и товарным знакам США отказало в регистрации Bieber Beauty, потому что ее муж, Джастин, использовал аналогичное название еще в 2010 году.
- Джастин Бибер и его жена Хейли снялись в интимной фотосессии для обложки октябрьского номера итальянского журнала Vogue. На фото Джастин и Хейли позируют, лежа на кровати. Эту съемку команда Vogue посвятил легендарному фотографу Хельмуту Ньютону и “его преданности жене Джун”.
- Канадский певец Джастин Бибер представил музыкальное видео на новую песню Lonely, которую записал с американским рэпером Бенни Бланко. Главную роль в клипе сыграл 14-летний канадский актер Джейкоб Тремблэ, который уже сыграл в около 2 десятков кинолент (среди них – драма “Комната”, хоррор “Сомния”, комедия “Хорошие мальчики” и другие).