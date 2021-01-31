Жена экс-министра финансов США выпустила трейлер своей комедии

Об этом пишет Mediaite.
Линтон играет главную роль в своем режиссерском дебюте в роли убийцы-миллиардера и самоидентифицированного “материалистичного, самовлюбленного, самовлюбленного мизантропа” Кэтрин Блэк, которая в конечном итоге становится “слабым местом” для персонажа Эда Вествика Тайлера Джонса.
IMDb описывает Блэк как “социопатическую бисексуальную женщину”, которая “выслеживает и убивает мужчин из арбалетов, бокалов для мартини и кухонных ножей, чтобы съесть их”.
“Если вы думаете, что это прямая подделка американского психопата, в некотором смысле вы можете быть правы”, — говорится в сообщении.
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