Covid-19 Украина

обновлено 01.02.2021 в 12:01

Всего:

1221485 (+2030)

Болеют:

174802 (+2030)

Выздоровели:

1023915 (+5131)

Умерло:

22768 (+61)

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Жена экс-министра финансов США выпустила трейлер своей комедии

Жена экс-министра финансов США Стива Мнучина Луиза Линтон выпустила трейлер своей комедии Me You Madness (Я, ты, безумие).

Воскресенье, 31 января 2021, 22:27

Об этом пишет Mediaite.

Линтон играет главную роль в своем режиссерском дебюте в роли убийцы-миллиардера и самоидентифицированного “материалистичного, самовлюбленного, самовлюбленного мизантропа” Кэтрин Блэк, которая в конечном итоге становится “слабым местом” для персонажа Эда Вествика Тайлера Джонса.

IMDb описывает Блэк как “социопатическую бисексуальную женщину”, которая “выслеживает и убивает мужчин из арбалетов, бокалов для мартини и кухонных ножей, чтобы съесть их”.

“Если вы думаете, что это прямая подделка американского психопата, в некотором смысле вы можете быть правы”, — говорится в сообщении.

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Теги: фільми, трейлер

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